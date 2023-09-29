Ніяка сила не зупинить, – Сі Цзіньпін про повернення Тайваню під контроль Китаю
Джерело:МЗС КНР
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай поверне Тайвань під свій контроль і, мовляв, ніяка сила цьому не зможе перешкодити.
Про свої плани на Тайвань Сі розповів на святковому прийнятті в Пекіні з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки.
Дивіться також Найгірші сценарії: Сі Цзіньпін озвучив керівникам нацбезпеки тривожні накази
Заява Сі Цзіньпіна про Тайвань
У своїй промові Сі заявив, що необхідно твердо дотримуватись принципу одного Китаю та "Консенсусу 1992 року".Довідка. "Консенсус 1992 року" – політичний термін, який з'явився 1992 року після зустрічі урядовців КНР і Тайваню, на якій вони визнали єдність Китаю, та підтвердили, що Китай і Тайвань не є окремими державами.
Лідер КНР закликав захищати фундаментальні інтереси китайської нації, сприяти мирному розвитку відносин між материком та островом і поглиблювати інтеграцію з Тайванем.
Досягнення повного возз'єднання Батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю і не може бути зупинене ніякою силою,
– заявив Сі.
Китайський лідер також вказав на важливість дотримання ще одного принципу Нового Китаю – "одна країна, дві системи", який діє від початку 1980-х і дозволяє співіснування соціалістичної системи КНР із капіталістичними системами Гонконгу, Макао і Тайваню.
Крім цього, Сі пообіцяв підтримку "патріотам", які керують Гонконгом і Макао, та запевнив, що Пекін допомагатиме цим двом автономним районам розвивати економіку й зберігати стабільність.
Він також закликав націю зміцнити впевненість і прагнути єдності в побудові сильного Китаю та досягненні національного відродження.
Китай може напасти на Тайвань
- У Китаї йде підготовка до майбутнього вторгнення у Тайвань. Є навіть прогнози, що воно може статися у 2024 році, хоча раніше мовилося про 2027 рік.
- Раніше Сполучені Штати запустили велику кампанію задля стримування Китаю. Вашингтон хоче до 2025 року мінімально забезпечити своїх союзників у Азії для відбиття китайської атаки.
- Про посилену підготовку Пекіну до майбутньої війни повідомляють вже не перший місяць. Раніше Foreing Affairs опублікувала велику статтю, у якій проаналізувала промови Сі Цзіньпіна перед військовими. Такоож видання повідомило розгортання нових мобілізаційних центрів по всій країні.
- Не так давно Росія долучилася до китайських навчань поблизу Тайваню. Аналітики вважають, що це може свідчити про те, що її флот також може долучитися до блокади острова.
- Окрім цього, Пекін може розраховувати в цій операції на підтримку КНДР та Ірану. З останнім Китай на початку року уклав договір щодо купівлі 15 тисяч "Шахедів".