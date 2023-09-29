Никакая сила не остановит, – Си Цзиньпин о возвращении Тайваня под контроль Китая

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай вернет Тайвань под свой контроль и, мол, никакая сила этому не сможет помешать.

О своих планах на Тайвань Си рассказал на праздничном принятии в Пекине по случаю 74-летия образования Китайской Народной Республики.

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Заявление Си Цзиньпина о Тайване

В своей речи Си заявил, что необходимо твердо соблюдать принцип одного Китая и "Консенсуса 1992 года".

"Консенсус 1992 года" – политический термин, появившийся в 1992 году после встречи чиновников КНР и Тайваня, на которой они признали единство Китая, и подтвердили, что Китай и Тайвань не являются отдельными государствами.

Лидер КНР призвал защищать фундаментальные интересы китайской нации, содействовать мирному развитию отношений между материком и островом и углублять интеграцию с Тайванем.

Достижение полного воссоединения Родины является стремлением народа, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой,

– заявил Си.

Китайский лидер также отметил важность соблюдения еще одного принципа Нового Китая – "одна страна, две системы", который действует с начала 1980-х и позволяет сосуществование социалистической системы КНР с капиталистическими системами Гонконга, Макао и Тайваня.

Кроме этого, Си пообещал поддержку "патриотам", которые управляют Гонконгом и Макао, и заверил, что Пекин будет помогать этим двум автономным районам развивать экономику и сохранять стабильность.

Он также призвал нацию укрепить уверенность и стремиться к единству в построении сильного Китая и достижении национального возрождения.

Китай может напасть на Тайвань