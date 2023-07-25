Китай має свій інтерес: чому Пекіну важливе існування зернової угоди
Пекін має свої вигоди від дії зернової угоди. Саме Китай був найбільшим реципієнтом товарів, що постачались з України у межах договору.
Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Згідно із даними центру моніторингу ООН, станом на грудень 2022 року Китай у межах договору купував в України кукурудзу й отримував майже третину – 24% зернових, – у загальному експорті.
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"Є дві країни, які забезпечують Китай кукурудзою, – це Україна і США. Коли ми не мали можливості постачати товар, мовиться про середину 2022 року, то частка США у китайському імпорті кукурудзи становила понад 99%", – пояснив експерт зі стратегічних досліджень.
Коли в України з'явилась можливість експортувати зернові культури, то її частка в імпорті Китаю складала 30%, а частка США знизилась до 63%. Тобто коли Україна відсутня, Китай майже повністю залежить від Америки.
Китай намагається диверсифікувати імпорт
Враховуючи відносини двох країн, залежати від Америки по постачанню кукурудзи – не дуже позитивна обставина для іміджу Пекіну. Тому Китай хоче диверсифікації, і він її здійснює з Україною.
"Щось мені підказує, що коли ми побачимо дані за першу половину 2023 року, то частка України буде вже навіть більше, ніж 30%, тому що для Китаю бажано, щоб не Америка наживалась на цій країні", – зауважив Іван Ус.
Навіщо Китаю зернова угода: дивіться відео
Чи може російська кукурудза замістити українську
Результати того самого дослідження у грудні 2022 року показали, що коли Україна не могла експортувати культуру, Китай купував у Росії лише 1,6% кукурудзи від загальної кількості імпорту. Російська кукурудза не приживається на китайському ринку і не може замінити українську.
Зернова угода: останні новини
- 17 липня Росія заявила про вихід із зернової угоди, яка діяла з червня 2022 року. Володимир Зеленський відреагував, заявивши, що Україна з Росією не мала домовленостей, натомість Росія укладала угоду з Туреччиною та ООН. "Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерешем і з президентом Ердоганом. Не з нами", – заявив президент.
- Західні аналітики припускають, що росіяни будують власний план постачання зерна в Африку. Очевидно, їхня мета – витіснити цей аграрний економічний сегмент України зі світового ринку. За даними міжнародних ЗМІ, Владімір Путін запропонував Катару домовленості щодо зерна за посередництва Туреччини. Обидві країни відмовились від пропозиції.
- Владімір Путін написав статтю "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього", де видав брехливі і цинічні заяви щодо зернової угоди.