Китай має свій інтерес: чому Пекіну важливе існування зернової угоди

Пекін має свої вигоди від дії зернової угоди. Саме Китай був найбільшим реципієнтом товарів, що постачались з України у межах договору.

Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Згідно із даними центру моніторингу ООН, станом на грудень 2022 року Китай у межах договору купував в України кукурудзу й отримував майже третину – 24% зернових, – у загальному експорті.

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"Є дві країни, які забезпечують Китай кукурудзою, – це Україна і США. Коли ми не мали можливості постачати товар, мовиться про середину 2022 року, то частка США у китайському імпорті кукурудзи становила понад 99%", – пояснив експерт зі стратегічних досліджень.

Коли в України з'явилась можливість експортувати зернові культури, то її частка в імпорті Китаю складала 30%, а частка США знизилась до 63%. Тобто коли Україна відсутня, Китай майже повністю залежить від Америки.

Китай намагається диверсифікувати імпорт

Враховуючи відносини двох країн, залежати від Америки по постачанню кукурудзи – не дуже позитивна обставина для іміджу Пекіну. Тому Китай хоче диверсифікації, і він її здійснює з Україною.

"Щось мені підказує, що коли ми побачимо дані за першу половину 2023 року, то частка України буде вже навіть більше, ніж 30%, тому що для Китаю бажано, щоб не Америка наживалась на цій країні", – зауважив Іван Ус.

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Чи може російська кукурудза замістити українську

Результати того самого дослідження у грудні 2022 року показали, що коли Україна не могла експортувати культуру, Китай купував у Росії лише 1,6% кукурудзи від загальної кількості імпорту. Російська кукурудза не приживається на китайському ринку і не може замінити українську.

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