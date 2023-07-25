Китай имеет свой интерес: почему Пекину важно существование зерновой сделки
У Пекина есть свои выгоды от действия зернового соглашения. Именно Китай был самым крупным реципиентом товаров, поставляемых из Украины в рамках договора.
Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Согласно данным центра мониторинга ООН, на декабрь 2022 года Китай в рамках договора покупал у Украины кукурузу и получал почти треть – 24% зерновых – в общем экспорте.
Смотрите также Украина в НАТО и зерновой коридор: Зеленский побеседовал со Столтенбергом
"Есть две страны, которые снабжают Китай кукурузой, – это Украина и США. Когда у нас не было возможности поставлять товар, в середине 2022 года, то доля США в китайском импорте кукурузы составила более 99%", – объяснил эксперт по стратегическим исследованиям.
Когда у Украины появилась возможность экспортировать зерновые культуры, то ее доля в импорте Китая составляла 30%, а доля США снизилась до 63%. То есть, когда Украина отсутствует, Китай почти полностью зависит от Америки.
Китай пытается диверсифицировать импорт
Учитывая отношения двух стран, зависеть от Америки по поставке кукурузы – не очень положительное обстоятельство для имиджа Пекина. Поэтому Китай хочет диверсификации и он ее осуществляет с Украиной.
"Что-то мне подсказывает, что когда мы увидим данные за первую половину 2023 года, то доля Украины будет уже даже больше 30%, потому что для Китая желательно, чтобы не Америка наживалась на этой стране", – заметил Иван Ус.
Зачем Китаю зерновое соглашение: смотрите видео
Может ли российская кукуруза заместить украинскую
Результаты того же исследования в декабре 2022 года показали, что когда Украина не могла экспортировать культуру, Китай покупал у России только 1,6% кукурузы от общего количества импорта. Российская кукуруза не приживается на китайском рынке и не может заменить украинскую.
Зерновое соглашение: последние новости
- 17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки, действовавшей с июня 2022 года. Владимир Зеленский отреагировал, заявив, что Украина с Россией не имела договоренностей, Россия заключала соглашение с Турцией и ООН. "Поэтому когда Россия говорит, что она останавливает, – она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттерешем и с президентом Эрдоганом. Не с нами", – заявил президент.
- Западные аналитики предполагают, что россияне строят свой план поставки зерна в Африку. Очевидно, их цель – вытеснить этот аграрный экономический сегмент Украины с мирового рынка. По данным международных СМИ, Владимир Путин предложил Катару договоренности о зерне при посредничестве Турции. Обе страны отказались от предложения.
- Владимир Путин написал статью "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", где издал лживые и циничные заявления по зерновому соглашению.