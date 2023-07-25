Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Согласно данным центра мониторинга ООН, на декабрь 2022 года Китай в рамках договора покупал у Украины кукурузу и получал почти треть – 24% зерновых – в общем экспорте.

Смотрите также Украина в НАТО и зерновой коридор: Зеленский побеседовал со Столтенбергом

"Есть две страны, которые снабжают Китай кукурузой, – это Украина и США. Когда у нас не было возможности поставлять товар, в середине 2022 года, то доля США в китайском импорте кукурузы составила более 99%", – объяснил эксперт по стратегическим исследованиям.

Когда у Украины появилась возможность экспортировать зерновые культуры, то ее доля в импорте Китая составляла 30%, а доля США снизилась до 63%. То есть, когда Украина отсутствует, Китай почти полностью зависит от Америки.

Китай пытается диверсифицировать импорт

Учитывая отношения двух стран, зависеть от Америки по поставке кукурузы – не очень положительное обстоятельство для имиджа Пекина. Поэтому Китай хочет диверсификации и он ее осуществляет с Украиной.

"Что-то мне подсказывает, что когда мы увидим данные за первую половину 2023 года, то доля Украины будет уже даже больше 30%, потому что для Китая желательно, чтобы не Америка наживалась на этой стране", – заметил Иван Ус.

Зачем Китаю зерновое соглашение: смотрите видео

Может ли российская кукуруза заместить украинскую

Результаты того же исследования в декабре 2022 года показали, что когда Украина не могла экспортировать культуру, Китай покупал у России только 1,6% кукурузы от общего количества импорта. Российская кукуруза не приживается на китайском рынке и не может заменить украинскую.

Зерновое соглашение: последние новости