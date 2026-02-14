Путінська риторика у Мюнхені: Ван Ї виступив з неоднозначними заявами

У Мюнхені на полях безпекової конференції відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з китайським колегою Ван Ї. Вони обговорили торгівлю та мирні зусилля. Однак виступ Ван Ї на конференції розвіяв ілюзії щодо позиції Пекіна.

Кореспондентка 24 Каналу з Мюнхена Андріана Кучер розповіла, що Китай продовжує вести проросійську політику, підтримуючи завершення війни на російських умовах у завуальованій формі, притаманній китайській дипломатії.

Які результати зустрічі очільників українського та китайського МЗС?

Міністерства закордонних справ обох країн повідомили про результати зустрічі, а Андрій Сибіга назвав розмову змістовною і продуктивною.

Я наголосив на зацікавленості України у контактах із Китаєм на найвищому рівні. Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, яких зазнали китайські компанії від російських ударів,

– повідомив Сибіга.

Китайське зовнішньополітичне відомство випустило пресреліз, де заявили про цінність дружби між народами та продовження співпраці. Ван Ї нагадав, що минулого року торгівля між Китаєм та Україною зростала, а Пекін зберіг позицію найбільшого торгівельного партнера України, і також обіцяв нову гуманітарну допомогу.

Водночас китайська сторона досить цинічно заявила, що сподівається на забезпечення Україною безпеки китайського персоналу та установ, хоча насправді саме Росія є головним джерелом загроз і небезпеки в Україні.

Чи підтримує Китай мирні переговори?

Ван Ї заявив про задоволення інтенсивним діалогом щодо "української кризи", як називають китайці російське вторгнення, та підтвердив незмінну позицію Китаю, яка ґрунтується на 4 принципах Сі Цзіньпіна про об'єктивність, справедливість та сприяння мирним переговорам.

Попри ці заяви китайського МЗС, Китай веде проросійську політику у питанні врегулювання війни, що підтвердив сам Ван Ї своїм виступом на Мюнхенській безпековій конференції.

Ван Ї повторив російські наративи про "першопричину конфлікту" та ухилився від прямої відповіді про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. На завершення Ван Ї додав фразу про "побоювання обох сторін щодо легітимності", що фактично є повторенням путінської риторики про нібито нелегітимність Зеленського.

Зверніть увагу! Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори за умови перемир’я, гарантій безпеки та режиму тиші. Свій виступ він завершив гучними оваціями, запропонувавши перемир’я також для виборів у Росії.

Говорячи про участь Європи за столом переговорів, Ван Ї заявив, що Європа має почати діалог із Росією, додавши фразу про "нову архітектуру безпеки в Європі". Коли він згадував нові ідеї, які має запропонувати Європа, очевидно мав на увазі необхідність врахувати російські позиції щодо цієї нової архітектури безпеки.

На запитання про конкретні дії Китаю для припинення війни Ван Ї знову ухилився від відповіді, заявивши, що Китай не є прямим учасником і не має останнього слова, що фактично підтверджує підтримку завершення війни на російських умовах у завуальованій формі, притаманній китайській дипломатії.

Що ще відомо про підтримку Росії зі сторони Китаю?