Які амбіції у Сі Цзіньпіна: чого чекати від Китаю

Сі Цзіньпін офіційно розпочав свій третій п'ятирічний термін правління у Китаї. Ще прийшовши до влади, він фактично оголосив курс на відродження великої комуністичної держави.

Про це 24 каналу сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він зауважив, що за останні 2 роки Китай поставив за пріоритет свої геополітичні амбіції над економічним розвитком.

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Які амбіції у Сі Цзіньпіна

Харитонов зазначив, що, прийшовши до влади у Китаї, Сі Цзіньпін пообіцяв, що ніколи не стане новим Горбачовим.

Що він мав на увазі? Що ніколи не допустить краху комуністичної імперії. Фактично оголосив курс на відродження великої радянської комуністичної держави,

– сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

За його словами, міф про те, що Китай іде шляхом капіталізму, є токсичним і хворобливим. Цей міф треба нищити. Тому що Китай – це комунізм і тоталітаризм. Він насичує себе грішми винятково з однією метою – не багатшати, а воювати.

Тому, на мою думку, звісно, що мовиться про зміну світового порядку. Тому що не просто так об'єднуються наші диктатури світові – Росія, Іран, Китай. Вони всі хочуть випробовувати ліберальний демократичний світовий порядок,

– наголосив Харитонов.

На його думку, перешкодити цьому можуть певні превентивні санкції й заходи, які б змогли втримати Китай від накопичення грошей. Адже за останні 2 роки ця країна поставила за пріоритет свої геополітичні амбіції над економічним розвитком.

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Чому Захід нерішуче реагує

Харитонов вважає, що війна у серці Європи вперше з Другої світової повинна була внести корективи у підходи Заходу. Адже занадто часто там усього бояться, зокрема, втратити стабільність.

Світ уже не такий, який був. І це те, що категорично не хоче визнавати частина наших союзників. Вони вважають, що якимось м'яким чином, малою кров'ю зможуть зупинити, власне, зміни для себе,

– зазначив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

За його словами, на Заході думають, що це стосується, зокрема, України, але не їх. І чим швидше ми зможемо донести думку, що стабільності не буде, допоки процвітають ці режими, й ми матимемо проблеми.

Вони посилаються на виборців. Якщо виборець не хоче війни, то ми не будемо в неї вступати. Це є певна проблема. Або ж тут мовиться не тільки про війну, а про превенцію,

– зауважив Харитонов.

Він пояснив, що, якщо накладаються певні превентивні санкції на Китай, то страждає споживач, виборець, який буде голосувати за якусь іншу партію. Тому багато хто цього боїться.

Але тут же питання в поясненні виборцеві. До чого ми йдемо. І, до речі, багато політичних груп це розуміють і прямо озвучують,

– сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Він додав, що країни, які бачили злочини росіян за свою історію, підтримують нашу позицію та виступають за рішучіші кроки, зокрема, не лише щодо Росії. Тому треба шукати нових більш рішучих кроків, що є абсолютно можливим.

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