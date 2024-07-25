Складна шахова партія: чому Китай зацікавлений в активізації переговорів України та Росії

Китай всі більше залучається до майбутнього врегулювання війни Росії проти України. Раніше він неодноразово пропонував сценарії можливого її закінчення.

Саме з цим пов'язане запрошення глави українського МЗС Дмитра Кулеби до КНР. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що Китай претендує на певну роль в переговорному треку.

До теми Переговори про мир чи пекінська пастка: для чого Кулеба поїхав у Китай і якими будуть наслідки

Путін хоче перемовин з 2022 року

З Росії постійно звучать наративи про переговори з Україною, але вони неможливі на умовах Кремля. Водночас в російській владі є дві групи, які мають протилежні цілі. Одна засвідчує про готовність до переговорів, а друга – хоче продовжувати війну, тому що для її представників це засіб зберегти владу.

Прибічники мирних переговорів в Кремлі готові до них на певних умовах, які мають бути погоджені з третьою стороною. Її можуть на сьогодні представляти Китай, США та Європейський Союз,

– зауважив він.

Також Володимир Зеленський говорив про те, що ці країни і Євросоюз мають виступити посередниками. Це збігається з позицією Росії, яка була озвучена Віктором Орбаном після зустрічі з Владіміром Путіним.

Тому в розмови про те, що Путін не готовий до переговорів, не варто вірити. Він хоче перемовин ще з квітня 2022 року, але на своїх умовах,

– підкреслив Клочок.

Однак росіяни усвідомлюють, що їхні умови повністю не можуть бути виконані. До того ж Китай бачить ситуацію по-іншому – для нього дуже важливим є енергетична безпека. Зокрема він схильний до того, щоб Росія залишила щонайменше окуповані частини Запорізької і Херсонської областей і передала ЗАЕС під контроль України.

Переговорний трек був запущений давно, і запрошення Кулеби до Китаю засвідчує те, що Пекін готовий до нього долучитися. А зараз він дістав непублічне схвалення на це від США та Євросоюзу,

– наголосив він.

Наразі формується переговорна позиція, зокрема, з урахуванням інтересів Китаю. На ці інтереси активно впливають США через свою санкційну політику щодо Пекіну. У відповідь Китай вже пішов на певні поступки, оголосивши про скасування санкцій щодо американських компаній, що працюють в країні.

"Це складна шахова партія, в якій Україна відіграє певну роль, і в ній зацікавлений Китай. Також в цій грі Київ може використати Пекін для тиску на Москву", – відзначив Валерій Клочок.

Читайте також Може відбутися зустріч між Зеленським та Сі: що на це вказує