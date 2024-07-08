Віктор Орбан представляє себе світові як потенційний "миротворець" у війні Росії проти України та "посередник" у переговорах. Глава держави під час підходу до преси із главою польського уряду Дональдом Туском наголосив, що між Україною та державою-агресором не може бути посередництва, крім консолідованих зусиль сильних країн світу, які зможуть змусити Путіна припинити війну, пише 24 Канал.

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Зеленський відреагував на візит Орбана до Москви

Журналісти запитали у Володимира Зеленського, чи може прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після візиту до Києва вирушив до Москви, заявивши, що це "миротворча місія", бути посередником між офіційним Києвом та Кремлем.

Однак український президент відкидає подібний розвиток подій.

Що стосується прем'єр-міністра Орбана, він був у Києві після цього полетів у Москву. Я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір. Що стосується, чи може він бути посередником… Немає посередництва між Росією та Україною,

– наголосив Зеленський.

За його словами, посередниками у цьому питанні можуть бути тільки серйозні та сильні союзи, весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Він зауважив, що це "не про посередництво, а про можливості".

"У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, або РФ і Путін залежать від цього, або у тебе – дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, Сполучені Штати – така країна.. і Китай, і Євросоюз", – пояснив глава держави.

У такому разі, як пояснив президент, така посередницька місія може бути. Тому Україна й пропонує можливості, як тиснути на Росію і як зупинити Путіна. Для цього треба об'єднати всі зусилля, бо "він не поважає тих, хто слабкий".

До слова, президент України Володимир Зеленський 8 липня 2024 року прибув до Польщі. Після цього він безпосередньо поїде у Вашингтон у Сполучені Штати, аби потрапити на саміт Північноатлантичного альянсу.