Китай зіткнувся з серйозною проблемою: наслідки можуть зачепити увесь світ

Сектор нерухомості у Китаї перебуває у кризі ще з 2021 року. Однак зараз її масштаби загрозливо зростають.

Проблеми в економіці Китаю матимуть вплив і на інші світові ринки, якщо продовжать зростати. Що стало причиною такої кризи у Китаї, 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Криза на ринку нерухомості

Китай зіштовхнувся одразу з низкою проблем. Однією з них є стагнація ринку.

У них не зростає економіка. Китайська економіка є суто експортною. Вони експансіоністи, їм постійно потрібні нові ринки або розширення вже наявних. Впродовж останніх років вони перебувають в нульовому режимі, коли ринок не просте, не ростуть продажі,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Це, своєю чергою, призводить до серйозних внутрішніх проблем. Наприклад, до серйозної стагнації на ринку нерухомості. Китай вкладав великі гроші у розвиток нерухомості, будівництва житла і не тільки, а зараз процес фактично лише завмер.

"Зараз у них лише одна компанія має борги на 300 мільярдів. А таких компаній, які не встигають добудовуватися, є сотні. Все тому, що купівельна спроможність зупинилася. Це нагадує ситуацію, яка була в Україні в нульових роках", – зауважив політолог.

Тоді в Україні фактично була криза перевиробництва. Так, людина купує квартиру в будинку, який ще не побудований, забудовник бере ці кошти і ще не побудувавши квартиру, вкладає їх у будівництво наступного будинку. Це така собі піраміда: доки гроші приходять беззупинно, вона розвивається та зростає. Всі отримують прибутки та житло. Але щойно люди перестають приносити гроші – ринок зупиняється.

Уряд Китаю серйозно думає про те, щоб викупити ці недобудовані об'єкти та завершити їх, або ж націоналізувати самі підприємства. Але ключова проблема в тому, що після початку російсько-української війни, сподівання Китаю, що він зможе активніше зайти на європейські ринки, досі залишаються марними,

– наголосив Рейтерович.

На певному етапі Пекін покривав власні втрати через російський ринок. Однак зараз російський ринок не приносить їм абсолютно нічого. А вийти на європейський ринок Китай вже не може, адже Європа не планує розширювати співробітництво в час війни проти України.

Загроза є для усіх країн

У цьому контексті вже не виглядає таким несподіваним запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. Як і активізація розмов Пекіна про завершення війни Росії проти України.

Вони розуміють, що через це починають все більше страждати. Від Росії вони вже нічого не отримують, а ринок ніяк не розвивається. Немає нових ринків збуту, відповідно у них криза перевиробництва. Вона може перетворитися на реальну проблему,

– підкреслив політолог.

Водночас якщо у Китаї завалиться ринок нерухомості, то він може потягнути за собою і ринки інших країн у цьому регіоні. Крім того, удар буде і по Європі. і по США.