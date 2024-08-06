Китай столкнулся с серьезной проблемой: последствия могут затронуть весь мир

Сектор недвижимости в Китае находится в кризисе еще с 2021 года. Однако сейчас его масштабы угрожающе растут.

Проблемы в экономике Китая будут иметь влияние и на другие мировые рынки, если продолжат расти. Что стало причиной такого кризиса в Китае, 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Кризис на рынке недвижимости

Китай столкнулся сразу с рядом проблем. Одной из них является стагнация рынка.

У них не растет экономика. Китайская экономика является сугубо экспортной. Они экспансионисты, им постоянно нужны новые рынки или расширение уже имеющихся. На протяжении последних лет они находятся в нулевом режиме, когда рынок не простой, не растут продажи,

– объяснил Игорь Рейтерович.

Это, свою очередь, приводит к серьезным внутренним проблемам. Например, к серьезной стагнации на рынке недвижимости. Китай вкладывал большие деньги в развитие недвижимости, строительства жилья и не только, а сейчас процесс фактически только замер.

"Сейчас у них только одна компания имеет долги на 300 миллиардов. А таких компаний, которые не успевают достраиваться, есть сотни. Все потому, что покупательная способность остановилась. Это напоминает ситуацию, которая была в Украине в нулевых годах", – заметил политолог.

Тогда в Украине фактически был кризис перепроизводства. Так, человек покупает квартиру в доме, который еще не построен, застройщик берет эти средства и еще не построив квартиру, вкладывает их в строительство следующего дома. Это такая пирамида: пока деньги приходят непрерывно, она развивается и растет. Все получают прибыль и жилье. Но как только люди перестают приносить деньги – рынок останавливается.

Правительство Китая серьезно думает о том, чтобы выкупить эти недостроенные объекты и завершить их, или национализировать сами предприятия. Но ключевая проблема в том, что после начала российско-украинской войны, надежды Китая, что он сможет активнее зайти на европейские рынки, до сих пор остаются тщетными,

– подчеркнул Рейтерович.

На определенном этапе Пекин покрывал собственные потери через российский рынок. Однако сейчас российский рынок не приносит им абсолютно ничего. А выйти на европейский рынок Китай уже не может, ведь Европа не планирует расширять сотрудничество во время войны против Украины.

Угроза есть для всех стран

В этом контексте уже не выглядит таким неожиданным приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай. Как и активизация разговоров Пекина о завершении войны России против Украины.

Они понимают, что из-за этого начинают все больше страдать. От России они уже ничего не получают, а рынок никак не развивается. Нет новых рынков сбыта, соответственно у них кризис перепроизводства. Он может превратиться в реальную проблему,

– подчеркнул политолог.

В то же время если в Китае рухнет рынок недвижимости, то он может потянуть за собой и рынки других стран в этом регионе. Кроме того, удар будет и по Европе, и по США.