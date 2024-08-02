У світі спостерігається падіння виробничої активності

Виробнича активність в США впала до восьмимісячного мінімуму в липні на тлі падіння нових замовлень, повторюючи широкомасштабний спад у єврозоні. Водночас спад виробничої активності в Китаї придушив його азіатських сусідів. Британські заводи переломили цю тенденцію і зафіксували найкращий місяць за два роки, збільшивши обсяги виробництва і наймання працівників.

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Індекс менеджерів закупівель (PMI) виробництва єврозони, складений S&P Global, залишився на рівні 45,8 у липні, як і в червні. Він перебуває нижче позначки 50, що відокремлює зростання від скорочення, вже понад два роки. Індекс, що вимірює обсяг виробництва знизився до семимісячного мінімуму на рівні 45,6. Він свідчить про загальний стан економіки.

Зміна циклу інвентаризації виробництва ще не відбулася в умовах слабкого глобального попиту, залишаючи єврозоні відсутність чіткого драйвера зростання, оскільки сфера послуг сповільнюється,

– говорить Лео Барінко з Oxford Economics.

Спад у виробничому секторі Німеччини прискорився, в той час, як у Франції промисловість скоротилася найшвидшими темпами за останні шість місяців. У Британії індекс виріс до 52,1, що є найвищим показником з липня 2022 року.

Виробнича активність в Японії скоротилася, а в Південній Кореї зростала повільніше, частково через слабкий внутрішній попит і зростання виробничих витрат, що також вплинуло на скорочення виробничої активності в Китаї.