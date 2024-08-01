Земельні аукціони наповнюють бюджет

Загалом за підсумками відбулося понад 5,3 тисячі торгів. З них 75 сільськогосподарських ділянок на майже 17,8 мільйонів гривень придбали юрособи, які з 1 січня можуть купувати такі землі.

Читайте також Скільки коштує 1 сотка землі під забудову в Україні в 2024 році

У 2024 році організатори вже продали на понад 497,5 мільйона гривень не сільгоспділянок державної та комунальної власності та приватних сільськогосподарських земель. Ще понад 188,4 мільйона гривень принесла реалізація арештованої землі. Дохід з оренди ділянок усіх типів від початку року складає майже 358,2 мільйона гривень на рік.

З 1 січня в системі відбулися земельні торги, які оголосили понад 1,2 тисячі організаторів. Це громади, приватні та державні виконавці, що реалізують арештовані ділянки, та приватні власники. За землі на е-аукціонах позмагалися майже 7,4 тисячі учасників. В середньому конкуренція на торгах складає майже 3 учасники. За результатами онлайн-аукціонів ціна ділянок зросла в понад 1.5 рази.

Найбільше ділянок з початку року реалізували на Дніпропетровщині – 669 успішних аукціонів. Лідерами за кількістю завершених земельних торгів також є:

Львівщина – 463 аукціони,

Одещина – 430,

Черкащина – 417,

Кіровоградщина – 302.

Понад дев'ять сотень торгів перебувають на етапі закриття угод і можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на понад 247 мільйона гривень. Для продажу та оренди в системі доступні майже 2,4 тисячі ділянок загальною стартовою вартістю понад 912,9 мільйона гривень.