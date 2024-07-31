Види ділянок та ціни на них

Земля – це один із найцінніших ресурсів в Україні, на який завжди буде залишатися попит, передає 24 Канал. Ціна за сотку землі часто цікавить тих, хто мріє про власну земельну ділянку для життя, побудови будинку чи господарювання.

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Вартість 1 сотки землі в Україні значно варіюється і залежить від різних факторів. Один з найважливіших факторів – призначення ділянки. Загалом, в Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські ділянки. Є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості грунту та інших факторів.

Є найпоширенішим видом земель у нашій країні. Ці ділянки використовуються для сільськогосподарської діяльності. Вартість сільськогосподарських земель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості грунту та інших факторів. Землі під забудову призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Їх вартість залежить від розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів – доріг, шкіл, магазинів та іншого. Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку і більше.

призначені для будівництва житлових або комерційних об'єктів. Їх вартість залежить від розташування, близькості до міста або розвинутих інфраструктурних об'єктів – доріг, шкіл, магазинів та іншого. Землі промислового призначення відведені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

відведені для розміщення промислових підприємств або інших промислових об'єктів. Вартість земель промислового призначення залежить від їх розташування, наявності комунікацій та інфраструктури, а також потенціалу для розвитку промисловості в даному регіоні. Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку. Крім цих є й інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися дуже сильно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством.

Що впливає на ціну землі

Вартість 1 сотки землі під забудову в Україні дуже сильно різниться залежно від великої кількості факторів, серед яких:

Розташування. Земельні ділянки, що знаходяться в центральних чи перспективних регіонах, мають вищу вартість порівняно з віддаленими або менш розвинутими районами.

Наявність комунікацій та інфраструктури. Земля, яка має зручний доступ до доріг, електромереж, водопостачання та інших комунікацій, може коштувати дорожче.

Також вартість землі може змінюватися в залежності від попиту та пропозиції на ринку нерухомості.

Важливо Визначити точну вартість 1 сотки землі в Україні можливо лише індивідуально через вплив різних факторів та інших особливостей.