Дозвіл, розробка документації та узгодження проєкту

Для отримання дозволу на розроблення документації із землеустрою до органу місцевого самоврядування потрібно подати клопотання.

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А також такі документи:

що підтверджують громадянство України (паспорт громадянина України тощо);

графічні матеріали, у яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

право власності на житловий будинок (у випадку, якщо на земельній ділянці, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано).

Для розроблення документації із землеустрою потрібно вибрати землевпорядну організацію, укласти з нею договір. До вибору землевпорядної організації слід поставитися дуже серйозно і відповідально, адже помилка землевпорядної організації може стати причиною відмови у реєстрації земельної ділянки.

Важливо Позитивним в узгодженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є те, що розробник самостійно подає проект на узгодження у необхідні органи, і замовнику не треба за це переживати.

Подання на реєстрацію, затвердження документації та передача у власність

Після розроблення та погодження документації із землеустрою заявник звертається до територіального органу Держгеокадастру для державної реєстрації земельної ділянки, щоб отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Документи для державної реєстрації земельної ділянки приймаються через ЦНАП:

заява про державну реєстрацію земельної ділянки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України тощо);

оригінал погодженої документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі).

Зареєструвавши земельну ділянку в Державному земельному кадастрі та отримавши Витяг з ДЗК на ділянку, заявник звертається до органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу у власність земельної ділянки. Розглянувши клопотання, відповідна сільська, селищна, міська рада приймає рішення про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки.

Реєстрація права власності на ділянку

Щоб зареєструвати права власності заявник звертається до нотаріуса, або до державного реєстратора речових прав. Задля реєстрації земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно знадобляться такі документи:

рішення органу місцевого самоврядування про затвердження документації із землеустрою та передачу у власність земельної ділянки;

копія та оригінал паспорту заявника;

копія та оригінал ідентифікаційного номера заявника;

витяг з Державного земельного кадастру;

підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Важливо Орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання технічної документації із землеустрою щодо встановлення чи відновлення меж земельної ділянки на місцевості приймає рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у власність або вмотивоване рішення про відмову.