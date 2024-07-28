Скільки землі можна отримати

Усі громадяни України, які досягли 18 років, можуть отримати земельну ділянку абсолютно безоплатно, передає 24 Канал. У мирний час, щоб приватизувати землю, кожен міг обрати вільну ділянку на Публічній кадастровій карті України й пройти низку бюрократичних процедур, після чого отримати землю. Процедура приватизації під час воєнного часу ж дещо змінилася.

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Земельним кодексом України визначено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких максимальних розмірах:

2,0 гектар – для ведення особистого селянського господарства;

0,12 гектар – для ведення садівництва;

0,25 гектар у селах, 0,15 гектар в селищах, 0,10 гектар в містах – для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;

0,10 гектар – для індивідуального дачного будівництва,

0,01 гектар – для будівництва індивідуальних гектарражів.

Процедура та обмеження воєнного стану

Воєнний час накладає на закони певні обмеження і на Земельний кодекс. Під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою передачі та розроблення документації – заборонено.

Наразі можна лише обрати вільну ділянку. Подальше оформлення права власності стане можливим лише по закінченню воєнного стану.

До повномасштабного вторгнення вільну ділянку можна було знайти на сайті Публічної кадастрової карти України. Але на час дії воєнного стану сайт тимчасово призупинив свою роботу, тож обрати землю стало складніше. Так, у 2023 році для цього треба подати запит про надання публічної інформації до відповідних органів:

державної влади;

місцевого самоврядування чи Державного агентства земельних ресурсів України.

Які дії необхідно зробити після війни

Процедуру приватизації вдасться завершити лише після скасування воєнного стану та заборони на приватизацію. В Міністерстві юстиції дали покрокову інструкцію, що для цього треба буде зробити:

Якщо ви ще не обравли ділянку для своїх потреб, то по закінченню дії воєнного стану зможеш знайти її на Публічній кадастровій карті.

Після цього подай заяву про передачу у власність земельної ділянки до відповідного органу клопотання. У заяві слід вказати цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання необхідно також додати графічні матеріали, на яких має бути зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

Важливо Протягом місяця клопотання мають розглянути відповідні органи виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. Після чого він або дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або надає мотивовану відмову.

При відмові треба звернутись із запитом про надання публічної інформації щодо цієї конкретної земельної ділянки. Можливо, вона вже перебуває на стадії реєстрації іншою особою, тож варто розпочати таку ж процедуру щодо іншої земельної ділянки.