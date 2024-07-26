Обмеження цін на оренду

Українське законодавство не встановлює обмежень при визначенні розміру та умов сплати орендної плати за користування приватною землею сільгосппризначення. Навпаки, Законом "Про оренду землі" передбачено, що розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

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Втім, певний час дискусійним було питання щодо мінімального розміру плати за оренду земельних ділянок сільгосппризначення та земельних часток (паїв).

Це пов'язано з Указом Президента, в якому зазначено, що вводиться плата за оренду земельних ділянок сільгосппризначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3%, визначеної відповідно до законодавства, вартості земельної ділянки.

Важливо! Однак, за визначенням Верховного Суду, цей Указ носить рекомендаційний характер. Відповідно, наразі не передбачено граничних розмірів плати за оренду приватних земельних ділянок сільгосппризначення.

Будь-які інші кількісні показники при визначенні розміру орендної плати за користування такими землями теж не закріплені. Сторони мають дотримуватись рекомендацій. Вони обмежені мінімальними та максимальними граничними значеннями орендної плати.

Граничні розміри орендної плати

Наразі річний розмір орендної плати не може бути меншим розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території, та не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки (для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських – не може перевищувати розміру земельного податку).

Окрім граничних значень розміру орендної плати за державну та комунальну землю, при його визначенні сторони "прив'язані" також до нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що передаватиметься в оренду.

Податковий кодекс для визначення розміру податку та орендної плати рекомендує використовувати нормативну грошову оцінку земельних ділянок. Для приватних земель орендна плата може встановлюватися як відсоток від НГО, так і в фіксованому вигляді.

Зверніть увагу! Таким чином, в разі оренди державної чи комунальної ділянки розмір орендної плати регулюються імперативними нормами Податкового кодексу України, а що стосується приватних земель, то наразі не передбачено граничних розмірів орендної плати.