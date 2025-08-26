Китай може спробувати відправити свої війська в Україну у складі миротворчого контингенту як гарантії безпеки. Однак журналісти Welt am Sonntag процитували людей з дипломатичних кіл ЄС та повідомили, що Пекін в такий спосіб може шпигувати в нашій країні.

Крім того, китайські миротворці не діяли б самостійно. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов, пояснивши, що вони фактично були б російськими солдатами.

Чому Україні не треба гарантії безпеки від Китаю?

Китай може розглядати відправку своїх військ в Україну у складі миротворчого контингенту, якщо сили розгорнуть на основі мандату ООН. За словами політолога, нашій країні не потрібно подібних гарантій безпеки.

Я проти китайських миротворців в Україні. Китай буде займати проросійську позицію, це я казав ще до повномасштабного вторгнення. Зараз Китай – бенефіціар, він підкорив економічно Росію і не хоче змін,

– наголосив він.

Димов пригадав, що коли Росія здійснила теракт в Оленівці, підірвала Каховську ГЕС та захопила Запорізьку АЕС, китайська преса повністю підтримувала позицію країни-агресорки. Тоді Москва зверталась до ООН та наголошувала, що все це – "справа рук України". Тепер же Пекін хоче відправити свої війська як представників від ООН.

"Тому китайські миротворці будуть російськими миротворцями. Росія б вирішила б на яких умовах вони тут будуть розміщені. Впевнений, що українці були б проти миротворців, які не відстоюють інтереси України, які мають дозвіл від нашого ворога на застосування сили", – додав політолог.

Китай в ролі гаранта безпеки Україні: що відомо?