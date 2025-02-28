У Києві чоловік скинув собаку зі сходів і бив ногами на очах дітей: тварина померла

Киянина судитимуть за жорстоке поводження з собакою. Чоловік бив тварину ногами, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув її зі сходів, далі продовжив бити пса. Внаслідок численних ушкоджень собака помер.

Кадри жорстоко поводження з твариною зафіксували камери спостереження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.

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Киян бив і скинув зі сходів собаку

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного киянина, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини.

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Відповідні кадри зафіксували камери відеоспостереження у під'їзді будинку 6 січня 2025 року. Підозрюваний, який живе зі співмешканкою та 3 дітьми, привів з вулиці до квартири безпритульного собаку. Згодом почав виштовхувати тварину з квартири.

️ Чоловік бив собаку ногами, а потім, тримаючи дитину на руках, кинув її зі сходів, після чого знову почав бити пса. Внаслідок численних ушкоджень внутрішніх органів, отриманих від ударів та падіння, собака померла, що підтверджено проведеними експертизами,

– розповіли у прокуратурі.

Обвинувальний вирок уже скерували до суду для розгляду по суті. Тепер киянину загрожує від 5 до 8 років позбавлення.

Внаслідок численних ушкоджень собака помер / Фото прокуратури

