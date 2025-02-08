У соцмережах з'явилося відео, на якому троє підлітків тягнуть мертвого собаку по сходах покинутої будівлі та ведуть зйомку на камеру мобільного телефону. Потім вони підпалюють тіло тварини, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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У мережі писали, що підлітки вбили собаку та намагалися сфотографуватися з трупом тварини.

Правоохоронці встановили неповнолітніх з відео. Ними виявилися жителі обласного центру, віком від 14 до 16 років.

Поліцейські провели огляд місця події, зібрали речові докази, тіло загиблої тварини направили на експертне дослідження.

Розпочате кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами з хуліганських мотивів, що призвело до загибелі тварини.

Нагадаємо, що на Вінничині отруїли собаку-волонтера Джесі, яка зібрала 100 тисяч гривень на ЗСУ.