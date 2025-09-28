Вибухи пролунали у Києві вночі 28 вересня. Це через атаку ударних безпілотників ворога.

Повітряні сили попереджали про загрозу. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Росія знову тероризує Україну ударними БпЛА: де є загроза

Вибухи у Києві 28 вересня: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 01:16 вночі 28 вересня. Трохи раніше сирени зазвучали у кількох районах Київської області. Повітряні сили інформували про рух у регіоні ворожих ударних БпЛА.

Приблизно о 01:20 у Києві місцеві почули звуки вибухів. Ймовірно, це були звуки роботи Протиповітряної оборони по ворожих цілях. У КМВА тим часом закликали пройти у найближче укриття і залишатися там до відбою.

Де ще лунали вибухи вночі?