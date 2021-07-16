"Не переварюю українську, бо вона звучить мерзотно": у Києві оскандалилася працівниця IT-фірми
Джерело:телеграм-канал "Катарсис"
У Києві дівчина потрапила у скандал через зізнання у ненависті до української мови. Її обурило введення нових норм щодо вжитку української і вона вирішила про це розповісти в інстаграмі.
Звернули увагу на пости дівчини з нікнеймом Анастасія Польськіх у телеграмі "Катарсис". Вона прямим текстом назвала нові мовні норми "маразмом".
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"Не переварюю українську"
Анастасія перепостила допис спільноти про те, що від 16 липня української мови буде більше. Вона зазначила, що це маразм і вона не переварює українську.
Після першої хвилі скандалу вона зазначила: не любить українську, бо вона звучить "мєрзко". І додала про те, яка вона хороша, адже сплачує податки в "ету" страну.
Дівчина не переварює українську, але платить податки / Скриншот
Згодом свої скандальні сторіз Анастасія Польськіх видалила. Як пояснила користувачам, це її попросив зробити хлопець, щоб не принижуватися перед хворими людьми.
Замість вибачень "Спасібо за піар"
Відзначимо: у наступних сторіз дівчина додала текст українською. Ці дописи рекламного характеру, у яких Анастасія відзначила магазини і послуги. Хоча замість вибачень, які традиційно у таких випадках постять, вона написала "Дякую за піар".
Наступні сторіз дівчини / Скриншот
Тим часом у компанії, де працює дівчина, обіцяли розібратися із ситуацією. Там зазначили, що не поділяють її поглядів.
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Новий етап втілення закону про мову
- Обурення дівчини викликало то, що із 16 липня 2021 року розпочинається новий етап втілення норм закону про мову.
- За ним збільшиться кількість української у публічному просторі та зміцниться її статус як державної. Цього дня набувають чинності норми, що стосуються сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидавництва, кіновиробництва, демонстрування фільмів в кінотеатрах і на телебаченні.
- Саме два роки тому – 16 липня 2019 року – набрав чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".