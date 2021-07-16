"Не перевариваю украинский, он звучит мерзко": в Киеве оскандалилась работница IT-фирмы

16 июля 2021 , 09:06
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Источник:

телеграм-канал "Катарсис"

В Киеве девушка попала в скандал из-за признания в ненависти к украинскому языку. Ее возмутило введение новых норм относительно употребления украинского и она решила об этом рассказать в инстаграме.

Обратили внимание на посты девушки с никнеймом Анастасия Польских в телеграме "Катарсис". Она прямым текстом назвала новые языковые нормы "маразмом".

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"Не перевариваю украинский"

Анастасия перепостила сообщение сообщества о том, что с 16 июля украинского языка будет больше. Она отметила, что это маразм и она не переваривает украинский.

После первой волны скандала она отметила: не любит украинский, потому что он звучит "мерзко". И добавила о том, какая она хорошая, ведь платит налоги в "эту" страну.


Девушка не переваривает украинский, но платит налоги / Скриншот

Впоследствии свои скандальные сториз Анастасия Польских удалила. Как объяснила пользователям, это ее попросил сделать парень, чтобы не унижаться перед больными людьми.

Вместо извинений "Спасибо за пиар"

Отметим: в следующих сториз девушка добавила текст на украинском. Это сообщения рекламного характера, в которых Анастасия отметила магазины и услуги. Хотя вместо извинений, которые традиционно в таких случаях постятся, она написала "Спасибо за пиар".


Следующие сториз девушки / Скриншот

Тем временем в компании, где работает девушка, обещали разобраться с ситуацией. Там отметили, что не разделяют ее взглядов.

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Новый этап воплощения закона о языке

  • Возмущение девушки вызвало то, что с 16 июля 2021 года начинается новый этап воплощения норм закона о языке.
  • Увеличится количество украинского в публичном пространстве и укрепится его статус как государственного. В этот день вступают в силу нормы, касающиеся сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздательства, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.
  • Именно два года назад – 16 июля 2019 года вступил в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Автор: Вероніка Климська