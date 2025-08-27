У Києві в двір 9-поверхового житлового будинку впав цілий російський дрон
Під час атаки "Шахедами" увечері 27 серпня під удар потрапив один з районів столиці. Місцева влада уточнила, що це Святошинський район Києва.
Що відомо про падіння "Шахеда" у двір будинку в Києві?
За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце,
– написав Віталій Кличко о 22:34.
Тимур Ткаченко додав, що безпілотник упав цілим, попередньо, минулося без пошкоджень та постраждалих.
У КМВА написали, що, окрім екстрених служб, на місці також поліція. Та офіційних фото з місця події наразі нема.
Тривогу в Києві оголосили о 21:24. Спершу монітори написали, що дрони облітають столицю та прямують на Житомирщину, та потім деякі БпЛА розвернулися назад на Київ.
О 22:13 Повітряні сили написали, що дрони заходять на столицю із заходу.
О 21:43, відповідно до повідомлення Віталія Кличка, на лівому березі Києва працювала ППО. Пізніше "Шахеди" дісталися і правого берега, адже Святошин саме на правому березі Дніпра.
Таким чином, ударні безпілотники наразі кружляють переважно в Київській області, час від часу залітаючи в межі міста. Якщо чуєте "Шахед" – скористайтеся застосунком єППО і повідомте про те, де пролетів ворожий дрон. Для того, щоб передати військовим координати, достатньо натиснути кнопку. Не потрібно нічого фотографувати, записувати відео і тим більше підходити до вікон. єППО чудово працює вглибині будинків.
Атака "Шахедами" увечері 27 серпня
Відповідно до даних моніторингових спільнот, росіяни запустили дрони ще о пів на сьому вечора.