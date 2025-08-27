Деталі зібрав 24 Канал.
Що відомо про падіння "Шахеда" у двір будинку в Києві?
За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце,
– написав Віталій Кличко о 22:34.
Тимур Ткаченко додав, що безпілотник упав цілим, попередньо, минулося без пошкоджень та постраждалих.
У КМВА написали, що, окрім екстрених служб, на місці також поліція. Та офіційних фото з місця події наразі нема.