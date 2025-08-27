Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Росія вкотре атакує Україну "Шахедами": в Києві та низці регіонів оголошено тривогу

Що відомо про падіння "Шахеда" у двір будинку в Києві?

За попередньою інформацією, в Святошинському районі в двір 9-поверхового житлового будинку впав ворожий БпЛА. Вибуху і пошкоджень немає. Екстрені служби прямують на місце,

– написав Віталій Кличко о 22:34.

Тимур Ткаченко додав, що безпілотник упав цілим, попередньо, минулося без пошкоджень та постраждалих.

У КМВА написали, що, окрім екстрених служб, на місці також поліція. Та офіційних фото з місця події наразі нема.