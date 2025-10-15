У Києві та низці областей була тривога: на столицю летіла швидкісна ціль
- 15 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через швидкісну ціль у небі.
- О 16:49 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
У Києві та низці областей вдень у середу, 15 жовтня, оголошували повітряну тривогу. На той момент у небі зафіксували швидкісну ціль.
У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні радимо перебувати в укриттях.
Яка причина тривоги?
Повітряну тривогу у Києві та частині областей оголосили орієнтовно о 16:35. Моніторингові канали повідомляли про крилату ракету. Повітряні сили згодом уточнили про швидкісну ціль у повітряному просторі Чернігівської області.
Вона рухалася курсом на Київську область. Пізніше повідомили, що ціль летить курсом на столицю. Повідомлень про вибухи через це не було. Вже о 16:49 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
Атаки росіян на Київ
Нагадаємо, попереднього разу Росія атакувала Київ уночі 10 жовтня. Найбільше внаслідок атаки постраждав Печерський район. Через атаку ворога у багатоповерховому будинку виникла пожежа з 6 по 8 поверхи.
Перед тим столицю атакували ворожі дрони зранку 7 жовтня. Київська міська військова адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони. В області також чули вибухи через роботу сил ППО.
До цього вибухи у Києві також чули 5 жовтня. Моніторингові сервіси повідомляли про численні дрони-камікадзе, які прямували у напрямку Києва, а також західних регіонів, загалом нараховували понад 150 БпЛА.