Укр Рус
24 Канал Новини України У Києві та низці областей була тривога: на столицю летіла швидкісна ціль
15 жовтня, 16:40
2

У Києві та низці областей була тривога: на столицю летіла швидкісна ціль

Маргарита Волошина
Основні тези
  • 15 жовтня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через швидкісну ціль у небі.
  • О 16:49 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

У Києві та низці областей вдень у середу, 15 жовтня, оголошували повітряну тривогу. На той момент у небі зафіксували швидкісну ціль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні радимо перебувати в укриттях.

Дивіться також Ударні БпЛА ворога атакують Україну: де зараз найбільша загроза і які наслідки обстрілів 

Яка причина тривоги?

Повітряну тривогу у Києві та частині областей оголосили орієнтовно о 16:35. Моніторингові канали повідомляли про крилату ракету. Повітряні сили згодом уточнили про швидкісну ціль у повітряному просторі Чернігівської області. 

Вона рухалася курсом на Київську область. Пізніше повідомили, що ціль летить курсом на столицю. Повідомлень про вибухи через це не було. Вже о 16:49 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. 

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

Атаки росіян на Київ

  • Нагадаємо, попереднього разу Росія атакувала Київ уночі 10 жовтня. Найбільше внаслідок атаки постраждав Печерський район. Через атаку ворога у багатоповерховому будинку виникла пожежа з 6 по 8 поверхи.

  • Перед тим столицю атакували ворожі дрони зранку 7 жовтня. Київська міська військова адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони. В області також чули вибухи через роботу сил ППО.

  • До цього вибухи у Києві також чули 5 жовтня. Моніторингові сервіси повідомляли про численні дрони-камікадзе, які прямували у напрямку Києва, а також західних регіонів, загалом нараховували понад 150 БпЛА.