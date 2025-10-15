У Києві та низці областей вдень у середу, 15 жовтня, оголошували повітряну тривогу. На той момент у небі зафіксували швидкісну ціль.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі оголошення небезпеки у вашому регіоні радимо перебувати в укриттях.

Яка причина тривоги?

Повітряну тривогу у Києві та частині областей оголосили орієнтовно о 16:35. Моніторингові канали повідомляли про крилату ракету. Повітряні сили згодом уточнили про швидкісну ціль у повітряному просторі Чернігівської області.

Вона рухалася курсом на Київську область. Пізніше повідомили, що ціль летить курсом на столицю. Повідомлень про вибухи через це не було. Вже о 16:49 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.

