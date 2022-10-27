Жодних Марксів та Пушкіних: у Києві перейменували ще 40 вулиць

У Києві продовжують перейменовувати вулиці, назви яких пов'язані з Росією чи радянським минулим. Нові назви обирали самі ж кияни.

Про це розповів міський голова Віталій Кличко. Понад 40 вулиць перейменували 27 жовтня.

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У столиці перейменували 40 вулиць

Кличко розповів, що під час сьогоднішнього засідання Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим, зокрема:

вулиця Славгородська ️стала вулицею імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;

вулиця Карла Маркса – вулицею Йоганна Вольфганга Ґете;

площа Амурська – площею Васильківською;

вулиця Пушкінська – вулицею Євгена Чикаленка;

вулиця Некрасівська – вулицею Івана Драча;

вулиця Краснодарська – вулицею Ґолди Меїр;

вулиця Астраханська – вулицею Кастуся Калиновського;

вулиця Багратіона – вулицею імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна;

провулок Московський – провулком Павла Лі;

провулок Олександра Бестужева – провулком Кузьми Скрябіна;

площа Героїв Бреста – площею Чорнобаївською;

вулиця Маршала Тимошенка – вулицею Левка Лук'яненка;

вулиця Олександра Матросова – вулицею Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов'янську.

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об'єктів, які відбирала експертна комісія,

– зауважив Кличко.

Кияни мали можливість проголосувати за назви, які їм сподобалися, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали до сесійної зали Київради на голосування.

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