Никаких Марксов и Пушкиных: в Киеве переименовали еще 40 улиц

В Киеве продолжают переименовывать улицы, названия которых связаны с Россией или советским прошлым. Новые названия выбирали сами же киевляне.

Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко. Более 40 улиц переименовали 27 октября.

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В столице переименовали 40 улиц

Кличко рассказал, что во время сегодняшнего заседания Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, в частности:

улица Славгородская стала улицей имени погибшего Героя российско-украинской войны Дениса Антипова;

улица Карла Маркса – улицей Иоганна Вольфганга Гете;

площадь Амурская – площадью Васильковской;

улица Пушкинская – улицей Евгения Чикаленко;

улица Некрасовская – улицей Ивана Драча;

улица Краснодарская – улицей Голды Меир;

улица Астраханская – улицей Кастуся Калиновского;

улица Багратиона – улицей имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;

переулок Московский – переулком Павла Ли;

переулок Александра Бестужева – переулком Кузьмы Скрябина;

площадь Героев Бреста – площадью Чернобаевской;

улица Маршала Тимошенко – улицей Левка Лукьяненко;

улица Александра Матросова – улицей Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия,

– заметил Кличко.

Киевляне имели возможность проголосовать за понравившиеся им названия в приложении "Киев Цифровой". Получившие наибольшую поддержку названия передали в сессионный зал Киевсовета на голосование.

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