Никаких Марксов и Пушкиных: в Киеве переименовали еще 40 улиц
Источник:телеграм Виталия Кличко
В Киеве продолжают переименовывать улицы, названия которых связаны с Россией или советским прошлым. Новые названия выбирали сами же киевляне.
Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко. Более 40 улиц переименовали 27 октября.
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В столице переименовали 40 улиц
Кличко рассказал, что во время сегодняшнего заседания Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, в частности:
- улица Славгородская стала улицей имени погибшего Героя российско-украинской войны Дениса Антипова;
- улица Карла Маркса – улицей Иоганна Вольфганга Гете;
- площадь Амурская – площадью Васильковской;
- улица Пушкинская – улицей Евгения Чикаленко;
- улица Некрасовская – улицей Ивана Драча;
- улица Краснодарская – улицей Голды Меир;
- улица Астраханская – улицей Кастуся Калиновского;
- улица Багратиона – улицей имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина;
- переулок Московский – переулком Павла Ли;
- переулок Александра Бестужева – переулком Кузьмы Скрябина;
- площадь Героев Бреста – площадью Чернобаевской;
- улица Маршала Тимошенко – улицей Левка Лукьяненко;
- улица Александра Матросова – улицей Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.
Новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали киевляне. На рейтинговое электронное голосование вынесли 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия,
– заметил Кличко.
Киевляне имели возможность проголосовать за понравившиеся им названия в приложении "Киев Цифровой". Получившие наибольшую поддержку названия передали в сессионный зал Киевсовета на голосование.Обратите внимание! В сентябре Киевсовет назвал одну из улиц в честь Романа Ратушного – активиста и военного добровольца, погибшего во время полномасштабной войны с Россией. Его имя будет у улицы, которая раньше называлась Волгоградской, именно там и жил Роман. Она расположена в Соломенском районе Киева, рядом с Протасовым Яром, за сохранение которого боролся украинский герой.
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