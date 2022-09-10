Улица Романа Ратушного в Киеве

Об этом 24 каналу рассказал член комиссии Киевсовета по наименованиям Тимош Мартыненко-Кушлянский. В первую очередь, он отметил, что отныне в Киеве будет улица Романа Ратушного, названная в честь активиста и военного-добровольца, погибшего на войне в июне 2022 года.

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Теперь его имя будет носить улица, которая раньше называлась Волгоградской, там жил Роман. Она расположена в Соломенском районе Киева, рядом с Протасовым Яром, за сохранение которого боролся украинский герой.

Какие еще улицы будут переименованы

По словам члена комиссии по вопросам наименований, из 42 принятых предложений были и такие, которые годами ожидали рассмотрения и голосования горсовета. Среди них – проспект Героев Сталинграда, который будет называться именем одного из самых выдающихся украинских композиторов Владимира Ивасюка.

Приняли и ряд других знаковых изменений. Так, Минский проспект станет Литовским, улица Грозненская – Ичкерийская, а также в столице появится улица Джохара Дудаева.

В подавляющем большинстве этих решений заложены глубокие смыслы, по крайней мере в Комиссии по наименованиям пытаются заботиться об этом.

– заметил Мартыненко-Кушлянский.

Ярким примером этого является появление улицы Исмаила Гаспринского – выдающегося крымскотатарского просветителя. Так, она будет пересекать Симферопольскую, Севастопольскую и Ялтинскую улицы, названных в честь городов украинского Крыма.

Кто инициировал появление улицы Джохара Дудаева

В топонимике украинских городов нередко учитывают пожелания разных национальных меньшинств. Впрочем, появление улицы в честь чеченца Джохара Дудаева инициировали именно киевляне.

Мартыненко-Кушлянский пояснил, что с одной стороны такая улица – моральная поддержка и знак благодарности от украинцев тем чеченским добровольцам, которые воюют на фронте вместе с ВСУ, а это – 3 добровольческих чеченских батальона.

Но, кроме того, Джохар Дудаев является признанным символом свободы в Европе – его имя присутствует как минимум в 15 европейских городах от стран Балтии до Турции, Сербии и Центральной Европы.

"Этот человек был большим другом Украины, он очень болел за украинский народ", – говорит член комиссии по переименованиям.

Он отметил, что Дудаев еще в своих интервью 1995 – 1996 годов предусматривал, что между россией и Украиной будет война за Крым, а после того, как россия расправится с Чечней, она захочет уничтожить еще и Грузию и Украину. Россияне очень не любили этого чеченского президента, и они его и убили. К появлению в Киеве улицы, названной в честь Дудаева, также подошли с символизмом – она будет расположиться неподалеку от российского посольства.

Что будет с улицами в честь русских писателей

Если о переименовании топомонимов, носивших имена российских городов или военных, особых вопросов не возникало ни у кого, то перспектива смены названий улиц и площадей, названных в честь культурных деятелей, вызвала дискуссии даже в украинском обществе. Ведь некоторые до сих пор считают, что культура вне политики. Поэтому о том, как поступить с, например, по улице Пушкинской пришлось подумать больше.

Мартыненко-Кушлянский объяснил, что все понимают – Лев Толстой или Александр Пушкин объективно имеют заслуги перед мировой культурой, потому что ярко представляют русскую культуру.

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, какую функцию русская культура выполняла в Украине в последние 350 лет, какие функции имена русских писателей выполняли в центральной части города.

– говорит он.

Ведь абсурдно – центральные улицы украинской столицы имеют имена Пушкина и Толстого, а вот улица Ивана Котляревского, зачинателя современной украинской литературы и создателя украинского литературного языка, расположена "на задворках". Это маленькая улочка в частном секторе на окраине Киева.

Поэтому экспертная группа приняла достаточно простое решение – имена русских писателей избавятся в центре города, а в окрестностях улицы, названные в их честь, останутся.

"Поэтому теперь Пушкин "переезжает" на окраину села Троещина, Лев Толстой – в Бортничи, там тоже маленькая улочка на окраине. То есть они какую-нибудь репрезентативность сохранят, но она будет очень и очень ограничена", – рассказал член комиссии.

Важно, что специально для "понижения ранга" переименовывать улицы в имена русских писателей не будут. Они там существуют еще с советских времен, поэтому их просто не будут трогать.

Так, в Киеве, например, были улица Пушкинская в центре и улица Пушкина в селе Троещина. Переименуют только Пушкинскую – теперь она будет имя выдающегося мецената Евгения Чикаленко.

Тимош Мартыненко-Кушлянский рассказал о переименовании улиц в Киеве: смотрите видео

В Василькове появились улицы в честь "Призраков Киева"

В Василькове Киевской области также несколько переименовали некоторые улицы . Теперь у трех улиц города будут имена Героев Украины, которые отдали за нее жизнь – волонтера и общественного деятеля Дмитрия Гончаренко, а также летчиков Вячеслава Ерка и Александра Бринжалы. Пилоты служили в легендарной 40-й бригаде тактической авиации Воздушных сил. Кроме того, еще одну улицу назвали в честь всей бригады – теперь она называется "Сторожа неба".