Дерусификация улиц и объектов столицы продолжается. Главным решением 8 сентября стала улица Романа Ратушного в Соломенском районе.

К теме Дерусификация украинской земли продолжается: выбор киевлян приятно радует

В Киеве появилась улица Романа Ратушного

Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного. Молодого киевлянина, общественного активиста, героя-защитника Украины, погибшего на Востоке нашего государства в июне этого года,

– написал Виталий Кличко.

Мэр Киева вспомнил личность Романа Ратушного и отметил, что он отправился защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения. Кличко подчеркнул, что его гибель – большая потеря для Украины и Киева в частности.

"Именно такие, как Роман Ратушный – будущее сильной и демократической Украины. Поэтому сегодняшним решением мы увековечили имя Романа и его дело по защите зеленых зон Киева", – отметил мэр.

Кроме Волгоградской, сегодня переименовали еще около 40 улиц, переулков и площадей столицы, связанных с россией. В частности, улица Московская в центре города теперь называется Князей Острожских.

Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте 8 сентября: видео