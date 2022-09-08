Дерусифікація вулиць та об’єктів столиці триває. Найголовнішим рішенням 8 вересня стала вулиця Романа Ратушного в Солом'янському районі.

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У Києві з'явилася вулиця Романа Ратушного

Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на Сході нашої держави у червні цього року,

– написав Віталій Кличко.

Мер Києва пригадав особистість Романа Ратушного й зазначив, що він пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення. Кличко наголосив, що його загибель – велика втрата для України й для Києва зокрема.

"Саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва", – зазначив мер.

Окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, які були пов'язані з росією. Зокрема, вулиця Московська в центрі міста тепер має назву Князів Острозьких.

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