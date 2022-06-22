Кияни визначилися з перейменуванням вулиць.

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Нові імена

Відтак, вулиця Жолудєва буде мати ім’я загиблого героя Олександра Махова. Воїна по духу та одного з найкращих військкорів країни.

Вулиця Волгоградська стане вулицею Романа Ратушного. Який за неповні 25 років життя встиг зробити більше для Києва як дехто за ціле життя.

Вулиця Біломорська – херсонської активістки Гандзюк Катерини. Котра відстоювала свої права українки до останнього подиху.

Вулиця Багратіона – фотожурналіста Левіна Максима. Його роботи ви точно бачили та захоплювалися. Навіть якщо про це не здогадуєтеся.

Вулиця Сергієнка стане Пластовою — данина поваги "Пласту", до якого маю честь бути причетним.

Вулиця Маршала Тимошенка – українського дисидента Лук'яненка Левка. Легендарного борця із "совком".

Вулиця Маршала Малиновського – Героїв полку "Азов".

Так звана вулиця Астраханська матиме назву Кастуся Калиновського. На честь котрого названий батальйон білорусів, які допомагають нам у боротьбі з російською ордою.

Початок великого шляху

Дерусифікація української землі триває. Вибір киян приємно тішить. Пам’ять українських героїв буде вкорінена в київські вулиці та свідомість майбутніх поколінь