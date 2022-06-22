Киевляне определились с переименованием улиц.

Читайте также Волгоградская станет улицей Ратушного: в КГГА обнародовали результаты голосования

Новые имена

Следовательно, улица Жолудева будет носить имя погибшего героя Александра Махова. Воина по духу и одному из лучших военныхкоров страны.

Улица Волгоградская станет улицей Романа Ратушного. Который за неполные 25 лет жизни успел сделать больше для Киева, чем некоторые за всю жизнь.

Улица Беломорская – херсонской активистки Гандзюк Екатерины. Которая отстаивала свои права украинки до последнего вздоха.

Улица Багратиона – фотожурналиста Левина Максима. Его работы вы точно видели и восхищались. Даже если об этом не догадываетесь.

Улица Сергиенко станет Пластовой – дань уважения "Пласту", к которому имею честь быть причастным.

Улица Маршала Тимошенко – украинского диссидента Лукьяненко Левко. Легендарного борца с "совком".

Улица Маршала Малиновского – Героев полка "Азов".

Так называемая улица Астраханская будет называться Кастуся Калиновского. В честь которого назван батальон белорусов, помогающих нам в борьбе с российской ордой.

Начало большого пути

Дерусификация украинской земли продолжается. Выбор киевлян приятно радует. Память украинских героев будет укоренена в киевских улицах и сознании будущих поколений