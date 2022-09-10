Вулиця Романа Ратушного у Києві

Про це 24 каналу розказав член комісії Київради з питань найменувань Тиміш Мартиненко-Кушлянський. Насамперед він зауважив, що відтепер у Києві буде вулиця Романа Ратушного, названа на честь активіста та військового-добровольця, який загинув на війні у червні 2022 року.

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Тепер його ім'я матиме вулиця, яка раніше називалася Волгоградською, саме там мешкав Роман. Вона розташована у Солом'янському районі Києва, поруч із Протасовим Яром, за збереження якого боровся український герой.

Які ще вулиці будуть перейменовані

За словами члена комісії з питань найменувань, з 42 ухвалених пропозицій були й такі, які роками чекали на розгляд та голосування міськради. Серед них – проспект Героїв Сталінграда, який відтепер називатиметься ім'ям одного з найвидатніших українських композиторів Володимира Івасюка.

Ухвалили й низку інших знакових змін. Так, Мінський проспект стане Литовським, вулиця Грозненська – Ічкерійською, а також у столиці з'явиться вулиця Джохара Дудаєва.

У переважній більшості цих рішень закладені глибокі смисли, принаймні в Комісії з найменувань намагаються дбати про це,

– зауважив Мартиненко-Кушлянський.

Яскравим прикладом цього є поява вулиці Ісмаїла Гаспринського – видатного кримськотатарського просвітника. Так, вона перетинатиме Сімферопольську, Севастопольську та Ялтинську вулиці, названі на честь міст українського Криму.

Хто ініціював появу вулиці Джохара Дудаєва

У топоніміці українських міст нерідко враховують побажання різноманітних національних меншин. Утім, появу вулиці на честь чеченця Джохара Дудаєва ініціювали саме кияни.

Мартиненко-Кушлянський пояснив, що з одного боку така вулиця –моральна підтримка та знак вдячності від українців тим чеченським добровольцям, які воюють на фронті разом із ЗСУ, а це – 3 добровольчі чеченські батальйони.

Але, крім того, Джохар Дудаєв є визнаним символом свободи у Європі – його ім'я присутнє щонайменше в 15 європейських містах від країн Балтії до Туреччини, Сербії та Центральної Європи.

"Ця людина була великим другом України, він дуже вболівав за український народ", – каже член комісії з питань перейменувань.

Він зауважив, що Дудаєв ще у своїх інтерв'ю 1995 – 1996 років передбачав, що між росією та Україною буде війна за Крим, а після того, як росія розправиться з Чечнею, вона захоче знищити ще й Грузію та Україну. Росіяни дуже не любили цього чеченського президента, і вони ж його і вбили. Тож до появи у Києві вулиці, названої на честь Дудаєва, також підійшли з символізмом – вона буде розташується неподалік російського посольства.

Що буде з вулицями на честь російських письменників

Якщо щодо перейменування топомонімів, що носили імена російських міст чи військових, особливих питань не виникало ні в кого, то перспектива зміни назв вулиць та площ, названих на честь культурних діячів, викликала дискусії навіть в українському суспільстві. Адже дехто досі вважає, що культура поза політикою. Тож про те, як вчинити із, до прикладу, вулицею Пушкінською довелося подумати більше.

Мартиненко-Кушлянський пояснив, що всі розуміють – Лев Толстой чи Олександр Пушкін об'єктивно мають заслуги перед світовою культурою, бо яскраво представляють російську культуру.

З іншого боку, ми чудово розуміємо, яку функцію російська культура виконувала в Україні в останні 350 років, які функції імена російських письменників виконували у центральній частині міста,

– каже він.

Адже абсурдно – центральні вулиці української столиці мають імена Пушкіна і Толстого, а от вулиця Івана Котляревського, зачинателя сучасної української літератури і творця української літературної мови, розташована "на задвірках". Це маленька вуличка в приватному секторі на околиці Києва.

Тому експертна група ухвалила досить просте рішення – імен російських письменників позбудуться у центрі міста, натомість на околицях вулиці, названі на їхню честь, залишаться.

"Тому тепер Пушкін "переїжджає" на околицю села Троєщина, Лев Толстой – в Бортничі, там теж маленька вуличка на околиці. Тобто вони якусь репрезентативність збережуть, але вона буде дуже і дуже обмежена", – розповів член комісії.

Важливо, що спеціально для "пониження рангу" перейменовувати вулиці на імена російських письменників не будуть. Вони там існують ще з радянських часів, тож їх просто не чіпатимуть.

Так, у Києві, до прикладу, були вулиця Пушкінська у центрі та вулиця Пушкіна в селі Троєщина. Перейменують лише Пушкінську –тепер вона матиме ім'я видатного мецената Євгена Чикаленка.

Тиміш Мартиненко-Кушлянський розповів про перейменування вулиць у Києві: дивіться відео

У Василькові з'явилися вулиці на честь "Привидів Києва"

У Василькові Київської області також дещо перейменували деякі вулиці. Тепер три вулиці міста матимуть імена Героїв України, які віддали за неї життя – волонтера та громадського діяча Дмитра Гончаренка, а також льотчиків В'ячеслава Єрка та Олександра Бринжали. Пілоти служили у легендарній 40-й бригаді тактичної авіації Повітряних сил. Крім того, ще одну вулицю назвали на честь усієї бригади – тепер вона має назву "Вартові неба".