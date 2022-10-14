Так, городские власти столицы Баварии подчеркнули, что таким образом Мюнхен подал "четкий сигнал солидарности с Украиной и своим городом-побратимом Киевом". Улицу переименовали по просьбе Генерального консульства Украины и общественных объединений.

Кстати Украина вскоре получит дополнительные MARS II и PzH 2000 от Германии.

Использовать только украинскую транскрипцию

Чиновники признали, что употребляемое до сих пор написание названия улицы в немецком языке происходит от русского. Однако отметили – позднее с начала агрессивной войны России против Украины используют транскрипцию от украинского "Київ".

Учитывая невероятные страдания гражданского населения Украины, городской совет решил показать на чьей стороне, используя в дальнейшем украинское написание,

– говорится в сообщении.

Добавили, что жителей это переименование пока не коснется, ведь там пока никто не жил.

Немецкие чиновники отмечают, что язык – это дом

Бургомистр Верена Дитль подчеркнула, что у Мюнхена есть особые отношения с Киевом благодаря побратимству. Она отметила, что именно с начала войны чиновники направили много сигналов поддержки, а переименование – один из них.

Муниципальный чиновник Кристина Франк подчеркнула, что язык формирует осведомленность, язык – это дом.

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