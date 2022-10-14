Так, міська влада столиці Баварії наголосила, що таким чином Мюнхен подав "чіткий сигнал солідарності з Україною та своїм містом-побратимом Києвом". Вулицю перейменували на прохання Генерального консульства України та громадських об'єднань.

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Використовуватимуть лише українську транскрипцію

Чиновники визнали, що вживане досі написання назви вулиці в німецькій мові походить від російської. Проте зазначили – щонайпізніше від початку агресивної війни Росії проти України вживають транскрипцію від українського "Київ".

З огляду на неймовірні страждання цивільного населення України, міська рада вирішила показати на чиєму вона боці, використовуючи надалі українське написання,

– мовиться у повідомленні.

Додали, що жителів це перейменування наразі не зачепить, адже там поки ніхто не жив.

Німецькі чиновники наголошують, що мова – це дім

Бургомістр Верена Дітль наголосила, що Мюнхен має особливі відносини з Києвом завдяки побратимству. Вона зазначила, саме тому від початку війни чиновники надіслали багато сигналів підтримки, а перейменування – один з них.

Муніципальна чиновниця Крістіна Франк наголосила, що мова формує обізнаність, мова – це дім.

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