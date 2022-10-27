Про це розповів міський голова Віталій Кличко. Понад 40 вулиць перейменували 27 жовтня.

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У столиці перейменували 40 вулиць

Кличко розповів, що під час сьогоднішнього засідання Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим, зокрема:

  • вулиця Славгородська ️стала вулицею імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова;
  • вулиця Карла Маркса – вулицею Йоганна Вольфганга Ґете;
  • площа Амурська – площею Васильківською;
  • вулиця Пушкінська – вулицею Євгена Чикаленка;
  • вулиця Некрасівська – вулицею Івана Драча;
  • вулиця Краснодарська – вулицею Ґолди Меїр;
  • вулиця Астраханська – вулицею Кастуся Калиновського;
  • вулиця Багратіона – вулицею імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна;
  • провулок Московський – провулком Павла Лі;
  • провулок Олександра Бестужева – провулком Кузьми Скрябіна;
  • площа Героїв Бреста – площею Чорнобаївською;
  • вулиця Маршала Тимошенка – вулицею Левка Лук'яненка;
  • вулиця Олександра Матросова – вулицею Генерала Кульчицького – українського військового, що загинув у 2014 році у Слов'янську.

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об'єктів, які відбирала експертна комісія,
– зауважив Кличко.

Кияни мали можливість проголосувати за назви, які їм сподобалися, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали до сесійної зали Київради на голосування.

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