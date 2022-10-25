На засіданні, яке тривало майже 3,5 години, комісія показала результати роботи, виконаної за понад 2 місяці. Як зазначив історик Олександр Бабіч, під час роботи комісія виявила 17 топонімів, які були пов'язані з 8 березня, та 9 з російськими та білоруськими географічними назвами.

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Кого пропонують забрати з вулиць Одеси

На засіданні комісія представила великий перелік вулиць, по кожній з яких голосували окремо. Однак усі запропоновані зміни – лише рекомендації, адже остаточне рішення має прийняти сесія міської ради. Так, з карти Одеси вирішили прибрати:

майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси (Блока, Шолохова, Гаршина, Грибоєдова, Чернишевського тощо);

майже всіх радянських та російських постатей (Ціолковського, Васнецова, Шишкіна, Мічуріна тощо);

всіх народовольців-терористів (Кибальчича, Засулич, Фігнер тощо);

інших постатей російської історії (Дмитра Донського, Невського, Нахімова, Кутузова, Лідерса, Дежньова, Єрмака тощо);

велику кількість маршалів, генералів та легенд "ВОВ" (Космодемянської, Матросова, Гастелло, Доватора).

Не буду перераховувати всі наші рішення, але без "8 березня" ми будемо тепер якось жити. Без Байкальської, Мінської, Орловської теж,

– зазначив Олександр Бабіч.

Кого з радянської спадщини залишать

Однак комісія зробила й винятки. Так, залишити вирішили тих генералів, які дійсно захищали та звільняли Одесу. Мовиться про Петрова, Малиновського, Бочарова та інших.

Нові назви, які пропонують взамін, поки не озвучені. Усі пропозиції з перейменування планують розглянути на наступному засіданні.

"Поки що продовжуємо приймати ідеї від істориків, активістів, мешканців Одеси. Дуже велике бажання змінити топонімічний образ міста. Зробити його більш українськім і більш мультикультурним, позбавивши Одесу російського наративу", – сказав історик.

Пам'ятник Катерині ІІ в Одесі все ще стоїть

Окрім численних вулиць в Одесі є й інший слід російської історії, якого одесити ніяк не можуть позбутися. Зокрема пам'ятник Катерині ІІ чи не регулярно обливають фарбою.

Зрештою питання про його демонтаж вирішили винести на електронне голосування, яке показало, що більшість мешканців – за демонтаж пам'ятника.

На петицію відреагував й Володимир Зеленський. Він заявив, що звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені там питання відповідно до компетенції.

Однак мер міста Генадій Труханов проти знесення пам'ятника Катерині, тож на голосування за знесення скульптури він не голосував. Ба більше, міськрада Одеси провалила це голосування.

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