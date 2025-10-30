У Києві стався вибух у приміщенні пошти: є постраждалі
- У Києві стався вибух на сортувальному центрі поштового оператора, внаслідок чого постраждали 5 працівників.
- На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики для з'ясування обставин.
У Києві стався вибух на сортувальному центрі одного з поштових операторів. Постраждали працівники.
Медики надають їм допомогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Поліцію Києва та мера Віталія Кличка.
Що відомо про вибух на пошті у Києві?
Вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів у Києві. У момент вибуху працівники пошти оглядали посилку.
Постраждали 5 працівників відділення пошти. Медики їх госпіталізували.
На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки поліції та медики. Обставини з'ясовуються.
У Львові раніше намагалися влаштувати теракт
СБУ затримала двох молодих людей, які намагалися здійснити теракт у Львові на замовлення російських спецслужб.
Вони планували підірвати саморобний пристрій біля одного з районних відділів поліції Львова.
Їх будуть судити за державну зраду в умовах воєнного стану та незаконне поводження з вибуховими пристроями.