У Києві тривога: ППО у Київській області відбиває ворожі БпЛА

До Київської області залетіли ударні дрони ворога вночі 25 грудня. Вже відомо про роботу в регіоні Протиповітряної оборони.

Про це інформує Київська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки В кількох регіонах тривога через "Шахеди", є загроза для Києва: де летять ворожі дрони

Що відомо про атаку БпЛА на Київщину вночі 25 грудня?

Повітряну тривогу у Києві та Київській області почали оголошувати з 03:11. Повітряні сили у цей час повідомили, що зі сторони Чернігівської області у бік столиці рухаються ворожі БпЛА. Найімовірніше, їх було всього кілька, та підлітали вони у щонайменше дві хвилі.

Київська обласна військова адміністрація о 03:43 проінформувала у соціальних мережах про роботу у регіоні ППО. Відбій тривоги дали о 03:51. Інформації про будь-які наслідки атаки на момент публікації не було.

