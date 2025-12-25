В Киеве тревога: ПВО в Киевской области отражает вражеские БпЛА

В Киевскую область залетели ударные дроны врага ночью 25 декабря. Уже известно о работе в регионе Противовоздушной обороны.

Об этом информирует Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки В нескольких регионах тревога из-за "Шахеды", есть угроза для Киева: где летят вражеские дроны

Что известно об атаке БпЛА на Киевщину ночью 25 декабря?

Воздушную тревогу в Киеве и Киевской области начали объявлять с 03:11. Воздушные силы в это время сообщили, что со стороны Черниговской области в сторону столицы движутся вражеские БпЛА. Вероятнее всего, их было всего несколько, и подлетали они по меньшей мере в две волны.

Киевская областная военная администрация в 03:43 проинформировала в социальных сетях о работе в регионе ПВО. Отбой тревоги дали в 03:51. Информации о каких-либо последствиях атаки на момент публикации не было.

Где еще раздавались взрывы во время этой атаки?