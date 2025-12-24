Загроза російських безпілотників, зокрема, нависла над Запоріжжям, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Запоріжжі?

О 23:19 очільник ОВА Іван Федоров попередив, що ворожий БпЛА ударного типу рухається в напрямку міста Запоріжжя (Комунарський район).

Повітряні сили уточнили, що російські БпЛА повз Запоріжжя на півдні прямують західним курсом.

О 23:30 у Запоріжжі чули вибухи. То була робота ППО по дронах противника.

Станом на 23:32 над територією міста Запоріжжя БпЛА ударного типу не спостерігаються.

Тим часом монітори повідомляють про 5 БпЛА, які прямують на Запоріжжя.