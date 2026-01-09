9 січня, 07:42
Оновлено - 07:52, 9 січня
У частині Києва ввели екстрені відключення світла
Основні тези
- У Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії внаслідок масованої атаки.
- Екстрені відключення діють лише у частині міста.
У ніч проти 9 січня Росія била по критичних об'єктах Києва. Через це ситуація в енергосистемі міста погіршилася.
Вранці у ДТЕК повідомили, що за наказом "Укренерго" у Києві введені екстрені відключення електроенергії, передає 24 Канал.
Що відомо про відключення світла у Києві?
У компанії уточнили, що екстрені відключення застосовані лише на лівому березі Києва. На правому березі продовжують діяти графіки.
Енергетики вже почали працювати над тим, щоб повернути світло та тепло в домівки киян.
Передусім, фахівці намагатимуться заживити критичну інфраструктуру столиці.
Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему,
– закликали у ДТЕК.