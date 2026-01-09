У частині Києва ввели екстрені відключення світла

У ніч проти 9 січня Росія била по критичних об'єктах Києва. Через це ситуація в енергосистемі міста погіршилася.

Вранці у ДТЕК повідомили, що за наказом "Укренерго" у Києві введені екстрені відключення електроенергії, передає 24 Канал.

Що відомо про відключення світла у Києві?

У компанії уточнили, що екстрені відключення застосовані лише на лівому березі Києва. На правому березі продовжують діяти графіки.

Енергетики вже почали працювати над тим, щоб повернути світло та тепло в домівки киян.

Передусім, фахівці намагатимуться заживити критичну інфраструктуру столиці.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, щоб допомогти стабілізувати енергосистему,

– закликали у ДТЕК.