В части Киева ввели экстренные отключения света

В ночь на 9 января Россия избивала по критическим объектам Киева. Поэтому ситуация в энергосистеме города ухудшилась.

Утром в ДТЭК сообщили, что по приказу "Укрэнерго" в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, передает 24 Канал.

Что известно об отключении света в Киеве?

В компании уточнили, что экстренные отключения применены только на левом берегу Киева. На правом берегу продолжают действовать графики.

Энергетики уже начали работать над тем, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. Прежде всего, специалисты постараются заживить критическую инфраструктуру столицы.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему,

– призывали в ДТЭК.

Заметим, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве произошли изменения в движении общественного транспорта. В частности, временно не курсируют поезда метро между станциями "Днепр" – "Лесная" из-за отсутствия электропитания.

Кроме того, в большинстве районов столицы отопление отсутствует или подается на пониженные параметры.

Каковы последствия атаки на столицу и область?