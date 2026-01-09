Укр Рус
9 января, 07:42
2

В части Киева ввели экстренные отключения света

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии.
  • Они касаются только потребителей части города.

В ночь на 9 января Россия избивала по критическим объектам Киева. Поэтому ситуация в энергосистеме города ухудшилась.

Утром в ДТЭК сообщили, что по приказу "Укрэнерго" в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии, передает 24 Канал.

Что известно об отключении света в Киеве?

В компании уточнили, что экстренные отключения применены только на левом берегу Киева. На правом берегу продолжают действовать графики.

Энергетики уже начали работать над тем, чтобы вернуть свет и тепло в дома киевлян. Прежде всего, специалисты постараются заживить критическую инфраструктуру столицы. 

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему,
 – призывали в ДТЭК.

Заметим, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве произошли изменения в движении общественного транспорта. В частности, временно не курсируют поезда метро между станциями "Днепр" – "Лесная" из-за отсутствия электропитания. 

Кроме того, в большинстве районов столицы отопление отсутствует или подается на пониженные параметры.

Каковы последствия атаки на столицу и область?

  • По состоянию на 07:00 известно о 4 погибших и более 20 раненых, среди них – 5 спасателей и 3 медицинских работника.
  • В результате атаки повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры.
  • Ночью в Киевской области враг снова атаковал почти все районы. Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольском районе.