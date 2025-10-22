У Києві запровадили екстрені відключення світла
- У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла за командою Укренерго.
- Час відключень неможливо спрогнозувати, але економне використання електроенергії може зменшити їх кількість.
У Київі та Київській області запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та Київську ОВА.
Що відомо про відключення у Києві?
За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
Час екстрених відключень неможливо спрогнозувати заздалегідь. У Київській ОВА підкреслюють, що економне використання електроенергії дозволить мінімізувати кількість відключень.
Останні новини про відключення світла в Україні
Російські військові обстріляли критичну інфраструктуру Черкаської області, залишивши без світла понад 150 абонентів.
Частина Одеси 21 жовтня залишилася без світла через локальну аварію в мережі.
У Чернігові ж стався блекаут, були проблеми з водопостачанням.