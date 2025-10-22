Укр Рус
22 жовтня, 08:08
У Києві запровадили екстрені відключення світла

Сергій Попович
Основні тези
  • У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла за командою Укренерго.
  • Час відключень неможливо спрогнозувати, але економне використання електроенергії може зменшити їх кількість.

У Київі та Київській області запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та Київську ОВА.

Що відомо про відключення у Києві?

За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

Час екстрених відключень неможливо спрогнозувати заздалегідь. У Київській ОВА підкреслюють, що економне використання електроенергії дозволить мінімізувати кількість відключень.

