На Київщині лунають вибухи

Зранку росіяни атакували Київську область. Дрони досягли регіону, по цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині 10 січня?

Близько 09:20 в кількох районах Київської області оголосили повітряну тривогу. Регіону загрожували російські дрони. Про небезпеку попередили й у Повітряних Силах ЗСУ.

БпЛА з Полтавщини на Київщину, у напрямку Згурівки з південного сходу,

– йшлося в повідомленні.

За кілька хвилин жителі столичного регіону чули вибухи. В обласній військовій адміністрації зазначили, що ППО збиває ворожі цілі.

Людей закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги та не знімати роботу оборонців. Після цього в кількох районах пролунав відбій небезпеки.

