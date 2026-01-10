На Київщині лунають вибухи
- Зранку російські дрони атакували Київську область, по цілях працюють сили протиповітряної оборони.
- У кількох районах Київщини оголосили повітряну тривогу, жителі чули вибухи.
Зранку росіяни атакували Київську область. Дрони досягли регіону, по цілях працюють сили протиповітряної оборони.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині 10 січня?
Близько 09:20 в кількох районах Київської області оголосили повітряну тривогу. Регіону загрожували російські дрони. Про небезпеку попередили й у Повітряних Силах ЗСУ.
БпЛА з Полтавщини на Київщину, у напрямку Згурівки з південного сходу,
– йшлося в повідомленні.
За кілька хвилин жителі столичного регіону чули вибухи. В обласній військовій адміністрації зазначили, що ППО збиває ворожі цілі.
Людей закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги та не знімати роботу оборонців. Після цього в кількох районах пролунав відбій небезпеки.
Де була нещодавня масована атака на Україну?
Днями Росія випустила гіперзвукову ракету "Орешник" по Західній Україні, влучивши у цех держпідприємства у Львові. Ракета пошкодила бетонні конструкції, на місці утворилися кратери.
Тієї ж ночі під атакою опинився Київ. Під ударом опинилися більшість районів столиці. Пошкоджено будинки та критичну інфраструктуру. Відомо про чотирьох загиблих жителів і 32 поранених.
Росіяни атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. У Дніпрі загорівся гаражний кооператив, один чоловік постраждав. Також в обласному центрі були перебої зі світлом внаслідок обстрілу.