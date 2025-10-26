Вдень 24 жовтня вибухи прогриміли в Одеській області. Там росіяни вперше застосували КАБи по цивільній інфраструктурі.
На Київщині працює ППО
- У ніч на 26 жовтня Росія атакувала Київщину ударними дронами, через що в області оголосили повітряну тривогу.
- Сили ППО працювали по ворожих цілях, жителів закликали не нехтувати безпекою та залишатися в укриттях.
У ніч на 26 жовтня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Київській області було чутно вибухи.
Там по ворожих цілях працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про атаку на Київщину?
У Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Об 01:44 Повітряні сили попереджали про групу дронів на Черкащині, курсом на Київщину, та групу БпЛА на півдні Київщини, в північному напрямку.
Об 01:57 в Київській ОВА повідомили, що в регіоні працюють сили ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. А також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
Ввечері 25 жовтня серія вибухів пролунала в Чернігові. Ворог поцілив в одне з підприємств міста. Через падіння уламків БпЛА на території підприємства загорівся автомобіль. Постраждалих серед людей немає.
У ніч на 26 жовтня вибухи було чутно і в Запоріжжі. Ще о 22:24 25 жовтня Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі міста.