У ніч на 26 жовтня Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Київській області було чутно вибухи.

Там по ворожих цілях працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про атаку на Київщину?

У Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Об 01:44 Повітряні сили попереджали про групу дронів на Черкащині, курсом на Київщину, та групу БпЛА на півдні Київщини, в північному напрямку.

Об 01:57 в Київській ОВА повідомили, що в регіоні працюють сили ППО. Там закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників. А також не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Російські атаки на Україну: коротко про головне

Вдень 24 жовтня вибухи прогриміли в Одеській області. Там росіяни вперше застосували КАБи по цивільній інфраструктурі.