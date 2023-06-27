Облила бензином, підпалила та закопала: на Київщині жінка жорстоко розправилась з родичом

На Київщині стався конфлікт між жінкою та її родичом. Через це зловмисниця облила чоловіка бензином, підпалила та скинула в болото.

Правоохоронці оперативно розкрили вбивство та затримали зловмисницю. Тепер їй загрожує серйозне позбавлення волі.

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На Київщині жінка жорстоко вбила свого родича

Як розповіли у поліції, на Київщині між 28-річною родичкою та потерпілим виник конфлікт на фоні грошового боргу. Спочатку жінка влаштувала фізичну розправу над 26-річним парубком, потім облила хлопця бензином, підпалила сірник та кинула на нього.

Після цього зловмисниця загасила полумʼя та перетягнула тіло до найближчої водойми. Для того, аби приховати злочин, загиблого поклали до багажного відділу авто та вивезли у віддалену лісосмугу, де згодом поховали.

У підсумку правоохоронці затримали вбивцю. Суд вже обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне увʼязнення.



Правоохоронці виявили тіло вбитого / фото поліції



На місці працюють правоохоронці / фото поліції

Поліція затримала вбивцю на Київщині: дивіться відео

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