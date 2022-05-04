На Київщині знайшли ще 20 тіл мирних громадян, яких жорстоко вбили окупанти

У Київській області за останню добу знайшли тіла ще 20 вбитих російськими військовими людей. Станом на 4 травня у регіоні жертвами ворогів стали 1235 осіб.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Тіла 282 осіб досі не ідентифікували.

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Багато українських громадян вивезли за межі держави

Нєбитов розповів, що багато цивільних громадян російські військові вивезли за межі України – на територію Росії та Білорусі. З цими людьми втрачено зв'язок і про їхню долю нічого не відомо.



У поліції закликають: слід не зволікати з тим, аби звертатись до правоохоронців. Якщо хтось із знайомих або близьких зник, треба повідомляти про це поліцейських.

Усі сили безпеки в державі зараз працюють комплексно, аби захистити громадян та задокументувати наслідки злочинів армії Росії,

– пояснив Нєбитов.

Тіла направили на судово-медичну експертизу

20 нових тіл знайшли переважно у Бородянці або навколишніх селах Вишгородського району. Тіла направляють на судмедекспертизу, аби встановити причини смерті.

Експерти оглянули вже понад 800 тіл, знайдених на Київщині. Більшість з них загинули від пострілів з стрілецької зброї.

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Про останні знайдені тіла розповіли в Київській ОВА

Про останні знайдені тіла розповіли в Київській ОВА. Як зазначив голова ОВА Олександр Павлюк, на території області продовжують знаходити масові поховання.

29 квітня біля села Мироцьке Бучанського району у лісі знайшли тіла трьох чоловіків. Їх катували протягом тривалого часу.

2 травня у Калинівці Макарівської ОТГ Бучанського району виявили поховання ще 2 людей зі слідами катувань.

Звірства росіян на Київщині: останні новини

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, росіяни обстрілювали жителів Ірпеня з "Іскандерів". Також окупанти використовували інше озброєння, заборонене Женевською конвенцією.

Офіс генпрокурора вже повідомив про підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку. Він керував Східним військовим округом збройних сил Росії і відповідав за "взяття" Києва.

Також Служба безпеки встановила особи 900 російських військовослужбовців, які причетні до злочинів проти мирного населення у Київській області.