Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі всеукраїнського телемарафону. Тіла 282 осіб досі не ідентифікували.
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Багато українських громадян вивезли за межі держави
Нєбитов розповів, що багато цивільних громадян російські військові вивезли за межі України – на територію Росії та Білорусі. З цими людьми втрачено зв'язок і про їхню долю нічого не відомо.
У поліції закликають: слід не зволікати з тим, аби звертатись до правоохоронців. Якщо хтось із знайомих або близьких зник, треба повідомляти про це поліцейських.
Усі сили безпеки в державі зараз працюють комплексно, аби захистити громадян та задокументувати наслідки злочинів армії Росії,
– пояснив Нєбитов.
Тіла направили на судово-медичну експертизу
20 нових тіл знайшли переважно у Бородянці або навколишніх селах Вишгородського району. Тіла направляють на судмедекспертизу, аби встановити причини смерті.
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Про останні знайдені тіла розповіли в Київській ОВА
Про останні знайдені тіла розповіли в Київській ОВА. Як зазначив голова ОВА Олександр Павлюк, на території області продовжують знаходити масові поховання.
- 29 квітня біля села Мироцьке Бучанського району у лісі знайшли тіла трьох чоловіків. Їх катували протягом тривалого часу.
- 2 травня у Калинівці Макарівської ОТГ Бучанського району виявили поховання ще 2 людей зі слідами катувань.
Звірства росіян на Київщині: останні новини
- За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, росіяни обстрілювали жителів Ірпеня з "Іскандерів". Також окупанти використовували інше озброєння, заборонене Женевською конвенцією.
- Офіс генпрокурора вже повідомив про підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку. Він керував Східним військовим округом збройних сил Росії і відповідав за "взяття" Києва.
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Також Служба безпеки встановила особи 900 російських військовослужбовців, які причетні до злочинів проти мирного населення у Київській області.